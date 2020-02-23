Ситуацию с разрушенным мостом взяли на контроль МЧС и правительство РК

О разрушении подвесного пешеходного моста в деревне Верхняя Видлица Олонецкого района стало известно в 13:50. Сотрудникам МЧС о проблеме рассказала глава Видлицкого поселения Татьяна Степанова. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказали инспекторы ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району», выезжавшие на место происшествия.

Всего на место ЧП выезжало шесть человек – это сотрудники Отряда противопожарной службы по Олонецкому району и ПЧ-37. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Карелия и Правительства Республике Карелия.

По информации МЧС России по Республике Карелия, разрушенный пешеходный мост соединял основную часть деревни Верхняя Видлица с семью домами, в которых проживает 18 человек. К домам в настоящее время можно проехать по дорогам сельскохозяйственного назначения на технике повышенной проходимости.

Длина пешеходного подвесного моста – 48 метров, он был построен в 2006 году.

Напомним, мост через реку Видлицу рухнул сегодня, осложнив жизнь жителям около десятка домов деревни Верхняя Видлица. Никто не пострадал.

Все подробности ЧП здесь.

Фото Дениса Васильева