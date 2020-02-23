23 февраля 2020, 15:03
В Петрозаводске произошло четыре ДТП из-за ямы на Лесном проспекте
Дорожные аварии с материальным ущербом случились вечером: водители не заметили выбоину
22 февраля вечером на Древлянке произошли четыре ДТП, связанных с наездом на препятствие – выбоину. В районе остановки рядком стояли машины и меняли колеса. На место выезжали сотрудники ГИБДД города. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщили читатели.
В Госавтоинспекции Петрозаводска нам подтвердили эту информацию.
«Вчера на Лесном проспекте в районе дома 3а произошло четыре ДТП с материальным ущербом, связанных с наездом на препятствие (выбоину). Сейчас там установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км/час»,
– рассказали порталу «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В ведомстве также отметили, что ТехРентом регулярно засыпаются выбоины на дорогах, но водой все вымывается.