Сирены и сигнальные ракеты предупредят о взрывах в одном из районов

В течение пятницы в Кондопожском районе будут греметь взрывы. Об этом предупредили местные власти.

29 ноября взрывные работы будут проводить на карьере месторождения «Суна» с 9:00 до 20:00. Приближаться к опасной зоне запрещено.

Взрыву будет предшествовать сирена и сигнальная ракета. Местных жителей и гостей района попросили не волноваться. // фото freepik.com