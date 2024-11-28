Цены на один популярный продукт взлетели в Карелии

Карелиястат рассказал об изменении потребительских цен в республике за неделю с 19 по 25 ноября. Данные статистики приведены на сайте ведомства.

Так, резко подорожали огурцы. Цены на них подскочили сразу на 18,5%. Среди овощей также стали дороже помидоры (8,7%), капуста (4,8%), свекла (3,1%), картофель (2,9%).

Из числа других товаров подорожали творог, яйца, мука, печенье, сметана, гречка, сосиски, сардельки (1,4 - 5,3%). В то же время снизились цены на колбасу, сливочное масло, консервы для детского питания (1,4 - 4,3%).

Мониторинг цен еженедельно ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске. // Фото «Петрозаводск говорит»