Синоптики: Сильнейшая за 10 лет засуха может начаться в июле

Хотя июль в России традиционно бывает самым влажным из летних месяцев, на этот раз он ознаменуется рекордной засухой. В центре «Фобос» сообщили, что столь засушливая погода наступает раз в 9 или даже 10 лет.

Согласно долгосрочному прогнозу, на территории страны в июле выпадет 20, максимум 30 процентов месячной нормы осадков. По словам ведущего специалиста центра Евгения Тишковца, на северо-западе дождей вообще ждать не стоит. Он предупредил, что может не пролиться ни капли. Последний раз такая ситуация возникала в России в 2010 и 2014 гг.

Температурный фон при этом будет по большей части выше июльской нормы. Посвежеет только в середине месяца, но все равно будет солнечно. // Фото: insidermonkey.com