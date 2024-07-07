Синоптики рассказали, какой будет макушка лета в Карелии

Какой будет погода в Карелии во второй месяц лета, рассказали в региональном гидрометцентре.

Погода будет формироваться попеременным влиянием циклонов и полей повышенного давления. Нас ждут частые колебания температуры и чередование сухих и дождливых дней.

Днем будет преобладать температура от 18 до 24 градусов тепла, в отдельные дни воздух может прогреться до 29 градусов. Июльские ночи же будут прохладными – от 12 до 17 градусов тепла.

Метеорологи напомнили, что в июле среднемесячная температура обычно составляет +17,1, норма по осадкам - 80,2 мм, дождливой бывает почти половина июля, солнце радует 287 часов. Самая жаркая погода +33,9 градусов была зафиксирована 14 июля 2010 года, а самая холодная -0,1 градус ночью 6 июля 1958 года. Самый сухой июль был в 1973, а мокрый в 2004 году.

По прогнозу Гидрометцентра России, в нынешнем июле среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы (+1,1), количество осадков составит 130% нормы. // фото «Петрозаводск говорит»