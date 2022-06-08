Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в июне в Карелии

Карельские синоптики дали прогноз погоды на первый летний месяц. В целом по прогнозу нас ждет комфортная погода. Температура, как и количество осадков будут в пределах нормы.

Погоду в Карелии будут формировать сменяющие друг друга циклоны и антициклоны. Сухие и теплые периоды будут сменяться дождями и небольшими похолоданиями, отметили метеорологи. Отметим, что один такой циклонический вихрь принесет в республику дожди 8 и 9 июня. За сутки может выпасть треть месячной нормы осадков, не исключены подтопления, в связи с чем в регионе мобилизуют профильные ведомства.

По предварительному прогнозу, в первой и второй декадах июня днем температура воздуха будет в пределах +15, +20, но в отдельные дни столбик термометра будет ползти вверх до отметки +22, +25. По ночам будет свежо - в пределах +6, +11. В отдельные ночи при прояснениях температура может и вовсе понизиться до 0, +5. В третьей декаде июня температура немного повысится.

В целом же, как отмечают в гидрометцентре, среднемесячная температура воздуха и количество осадков в первый месяц лета в Карелии ожидаются близкими к климатической норме.

Ранее специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец назвал лето в России «медовым» с теплой безветренной погодой и умеренной влажностью. (фото pexels.com, Eftodii Aurelia)