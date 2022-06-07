Южный циклон принесет ливни в Карелию

Осадки начнутся поздним вечером 8 июня и продолжатся на следующий день. В Карелию ливни притянет за собой южный циклон «Майя». На юге республики ожидаются обильные дожди – выпадет от 15 до 35 мм осадков за сутки, сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Дождь накроет и Петрозаводск. Поливать начнет вечером 8 июня, а наиболее интенсивные осадки ожидаются с 0 до 12 часов 9 июня. За это время выпадет 1/3 месячной нормы июня (около 15-20 мм осадков). Днем также не исключен небольшой дождь. Температура воздуха будет в пределах +19 градусов. (фото pexels.com, Pixabay)