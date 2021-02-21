Синоптики прогнозируют в Карелии мороз до минус 32 градусов

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в понедельник 22 февраля в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -23, -25. Днем ожидается -18, -20. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой, ночью на юго-западе республики местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -20, -25, местами до -32, на юго-западе -14, -19. Днем -14, -19, местами до -24.

По данным Гидрометцентра России, в Калевале ночью -28, днем -22;

В Кондопоге ночью -26, днем -21;

В Медвежьегорске ночью -27, днем -21;

В Олонце ночью -25, днем -15;

В Пудоже ночью -31, днем -20;

В Сегеже ночью -27, днем -22;

В Сортавале ночью -20, днем -14;

В Суоярви ночью -25, днем -19.