Россиянам рассказали о погоде на 23 февраля

Дыхание морозной зимы ощутят на себя жители всей страны. В ближайшие пять дней аномальные холода будут наблюдаться на территории России. Такой прогноз дал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Самым морозным станет 23 февраля.

Холоднее всего будет на европейской территории страны, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Как объяснил специалист, низкие температуры обусловлены на ряде территорий антициклоном, а где-то - затоком холодного воздуха.

Вильфанд предупредил жителей центра европейской России о том, что 23 февраля ожидается похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов ночью.

«Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода»,

- спрогнозировал эксперт.

Ранее МЧС предупредило жителей Карелии о наступлении аномальных холодов в республике в период с 17 до 22 февраля. (фото eg.ru)