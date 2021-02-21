Прогноз погоды в Карелии на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, утром временами умеренный снег. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха -15, -17°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, утром на юго-западе снег, местами сильный, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха -13, -18°С, на юго-западе -9, -14°С в течение суток.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -20-23, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -21-25, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -12-15, переменная облачность, снег, временами сильный.

Ожидается небольшое повышение геомагнитной активности. Фото vashgorod.ru