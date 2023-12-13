13 декабря 2023, 18:41
Синоптики прогнозируют оттепель в Карелии
До конца года суровых морозов в республике ждать не придется
В ближайшие дни 14-16 декабря температура в Карелии еще будет на 2-5 градусов ниже нормы, будет идти снег, а атмосферное давление будет в норме.
17 декабря в регион придет североатлантический циклон, который принесет резкое понижение атмосферного давления, рассказали в гидрометцентре республики. Начнутся снегопады, метели, на юге снег перейдет в мокрый, ветер усилится. Температура начнет повышаться, на юге Карелии до оттепели.
Дальше жителей Карелии из-за приходящих циклонов ждет неустойчивая погода. По наблюдению синоптиков, не будет суровых морозов Варварьевских (17 декабря) и Никольских (19 декабря). Но морозы могут ударить в январе и феврале. // фото unsplash.com/ Fabrice Villard