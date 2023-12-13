Снег продолжит идти в Карелии в четверг

В четверг в Петрозаводске облачно. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -6, -8, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -18, днем -4, -9, местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -15, днем -10;

В Кондопоге ночью -9, днем -7;

В Медвежьегорске ночью -12, днем -9;

В Олонце ночью -10, днем -7;

В Пудоже ночью -12, днем -11;

В Сегеже ночью -14, днем -11;

В Сортавале ночью -9, днем -5;

В Суоярви ночью -12, днем -9. // фото «Петрозаводск говорит»