Синоптики пообещали жителям Карелии аномальное тепло

Новая неделя на северо-западе и в центре европейской территории обещает быть теплой. Причем положительные аномалии составят от двух до семи градусов. Именно настолько температура окажется выше нормы.

Так, в Центральном федеральном округе температура превысит норму на два-четыре градуса, а в Северо-Западном округе – на четыре-семь, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По информации Карельского гидрометцентра в ближайшие два дня погода в республике будет теплой для этого времени года.

Во вторник, 24 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода с небольшими прояснениями. Пройдет дождь, мокрый снег. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, умеренный. Давление ночью будет 746, днем 754 мм.рт.ст. Температура воздуха ночью – 0 до +2, днем – от +1 до +3 градусов. В целом по Карелии будет пасмурно, пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер будет юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью – от +2 до -3, днем – от -2 до +3 градусов.

В среду, 25 ноября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ветер прогнозируется северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью – -1 до -3, днем – от 0 до +2 градусов. В целом по Карелии будет облачно с прояснениями. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ожидается от +1 ло -4 градусов в течение суток.

В последующие дни, по информации Гидрометцентра России, погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

Добавим, что судя по картам температур Гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 24 по 28 ноября – температура воздуха будет в Карелии на 1-4 градуса выше средних многолетних значений.