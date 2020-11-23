В Пенсионном фонде расскажут о компенсации за проезд к месту отдыха

Во вторник, 24 ноября, Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам компенсации стоимости проезда неработающих пенсионеров к месту отдыха, уточнили в ПФР.

Жители Карелии могут задавать свои вопросы с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00. Фото gongmedia.ru