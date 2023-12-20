Синоптики дали прогноз погоды в Карелии на 20 декабря

В Петрозаводске облачно, умеренный снег, мокрый снег, рассказали в карельском гидрометцентре. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха +1, -1 в течение суток.

В Карелии облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-востоке республики местами сильный снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха +1, -4, на севере до -8 в течение суток.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -2;

В Кондопоге, Олонце, Пудоже днем 0;

В Медвежьегорске, Сортавале и Суоярви днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»