Синоптики дали прогноз погоды в Карелии на 11 января

В четверг в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег. Метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха в течение суток -9, -11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -10, -15, на севере местами до -16.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -22, днем -11;

В Кондопоге ночью -16, днем -9;

В Медвежьегорске ночью -16, днем -10;

В Олонце ночью -20, днем -9;

В Пудоже ночью -15, днем -10;

В Сегеже ночью -18, днем -10;

В Сортавале ночью -18, днем -9;

В Суоярви ночью -20, днем -11. // фото «Петрозаводск говорит»