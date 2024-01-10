Сильный северный ветер накроет Карелию 11 января

МЧС Карелии в очередной раз предупреждает жителей республики о непогоде. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По информации синоптиков, с полуночи и в течение дня 11 января в республике ожидается усиление северного ветра с порывами до 15-18 м/с. В отдельных районах не исключены метели.

Под действие неблагоприятного природного явления попадет вся территория республики, в том числе и Петрозаводск.

Спасатели рекомендуют ограничить движение на личном транспорте, нахождение детей на улице и использование пешеходных подвесных мостов. Нельзя приближаться к провисшим проводам и самостоятельно рубить упавшие деревья. Также не стоит оставлять транспорт вблизи от слабо закрепленных конструкций. // Фото: unsplash.com / Tom Wheatley