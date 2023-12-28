Символ Нового года вылупился из снега в карельском городе

Семья Дубовых (мама, папа и трое детей) каждый год старается слепить какую-нибудь необычную снежную фигуру. На этот раз дети и взрослые изваяли символ наступающего 2024-го года. Благо материала для лепки снеговиков в этом году природа выдала с лихвой.

Зеленый дракон с очень умными и добрыми глазами расположился в Суоярви на улице Кайманова прямо у подъезда одного из домов. Зеленый насыщенный цвет ему придал обычный пищевой краситель.

По мнению родителей, все работали с азартом, но особым трудолюбием отличилась младшая дочь Лиза.

«За время лепки, многие прохожие подходили к нам, благодарили. Иногда спрашивают разрешения сфотографироваться. Порой мне приходилось быть еще и фотографом. А я и не против!»

— смеется мама Мария.

Прохожие часто улыбаются, глядя на симпатичную скульптуру. Авторы снежного произведения пояснили, что Драконша еще не совсем готов:

«Мы планируем ему доделать крылья».

Так многодетная семья из Суоярви проводит время на прогулке: с пользой для себя и другим на радость. //фото Марии Дубовой