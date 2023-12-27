Выяснилось, в каких городах Карелии самая высокая радиация

Уровень радиации в крупных городах Карелии в очередной раз проверили сотрудники Роспотребнадзора. Замеры провели в ноябре и установили, где «фонит» больше.

- Гамма-фон везде соответствует естественным значениям и не представляет опасности для здоровья людей,

- заверили специалисты..

При этом в Петрозаводске среднее значение мощности дозы гамма-излучения составило 0,10 мкЗв/ч. Это на 0,01 мкЗв/ч больше, чем месяцем ранее.

Такой же гамма-фон оказался в Сортавале и Костомукше, причем в городе горняков он также слегка повысился за месяц.

Самым высоким гамма-фон —— оказался в Кондопоге и Сегеже - 0,11 мкЗв/ч. // фото: freepik.com