Водителям сообщили, где сегодня лучше не парковаться ночью

В ночь на 28 декабря в Петрозаводске запланировали уборку снега на четной стороне улицы Ровио и Втором внутриквартальном проезде. Здесь не нужно оставлять автомобили, предупредили в Госавтоинспекции.

Автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.

Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, эвакуируют на специализированную стоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска