Наследственность не приговор, но лучше знать, на что она способна

Текст: Антонина Кябелева

Сколько существует человечество, столько оно пытается понять: можно ли предугадать будущее, что определяет нашу жизнь, почему так по-разному складываются судьбы, и как добиться равновесия и гармонии в собственной душе? Именно по этой причине интерес к астрологии, всевозможным гороскопам, гаданиям и мистическим практикам неистребим.

Но и современная наука не стоит на месте в вопросе самопознания человеческой природы. Почему один человек все невзгоды встречает с улыбкой, а другой от любой неприятности впадает в уныние? Оказывается, во многом «виновата» генетика. Сегодня достаточно сдать специальный тест, чтобы понять, что тебе «предписано» природой. Зная исходные данные, можно, с одной стороны, исправить или откорректировать негативный сценарий, а, с другой, максимально полно использовать преимущества, созданные причудливым сочетанием генов.

О том, какие возможности открывает перед нами современная генетика, рассказал психиатр, психотерапевт, заведующий отделением психотерапии Санкт-Петербургского института восстановительной медицины и реабилитации Аркадий Кузнецов.

- Аркадий, что это за удивительный тест, который позволяет понять, какие механизмы двигают нашими реакциями?

- Нейрогенетическое тестирование – это инновационный передовой метод, который буквально на наших глазах входит во врачебную и психотерапевтическую практику. В будущем, я уверен, он будет играть важнейшую роль для диагностики личности. Еще недавно генетические исследования были очень дорогими и трудоемкими. Сейчас их стоимость снижается, и они выходят за пределы чисто научных исследований, проводимых в специальных лабораториях. Наверное, через пару лет такое тестирование еще нельзя будет сделать в обычной поликлинике, но уже сейчас его проводят многие лаборатории за вполне умеренную плату.

- Что дает нейрогенетическое тестирование? Зачем его проводить?

- Нейрогенетика позволяет оценить врожденные свойства нашей личности, а именно системы, связанные с нашими нейромедиаторами. Классические методы тестирования в виде опросов, рисунков, анкетирования имеют серьезный минус. Они субъективны, так как человек может, даже не осознавая этого, отвечать неискренне, пытаясь представить себя в более выгодном свете. Другими словами, обычные методы исследования личности могут иметь высокую степень погрешности.

Нейрогенетическое исследование абсолютно лишено субъективности, это все равно как сдать анализ крови. Каждый из нейромедиаторов отвечает за свои свойства личности, а их анализ сочетания может дать многогранный портрет личности с его сильными сторонами и точками уязвимости.

Скрещивание такой неточной науки, как психология, с математически безупречной генетикой дает удивительные результаты. И в этом главная интрига.

- Когда нейрогенетическое исследование стало общедоступным, и как его проводят?

- Сделать исследование более доступным помог ковид, когда появилось новое оборудование, связанное с генетическими и вирусологическими исследованиями. Сейчас это исследование делают во многих лабораториях. Наша клиника сотрудничает с новосибирской лабораторией.

Для проведения исследования достаточно взять мазок с внутренней поверхности щеки. Это совершенно безболезненно, поэтому тест можно проводить даже для младенцев.

Так как генетический набор в человека в течение жизни не меняется, то анализ достаточно провести один раз в жизни.

- Кто чаще других приходит к вам делать подобное тестирование?

- Прежде всего это люди, которые долго и безуспешно пытаются избавиться от тревожных состояний, от депрессии, те, кто борется с разными видами зависимости, с перееданием, курением, алкоголизмом. Обычно такие пациенты перепробовали разные варианты лечения, которые им либо не помогли, либо они страдают от постоянных срывов.

Когда им рассказываешь, что есть возможность проанализировать, имеет ли мучающая их тревога или зависимость генетическую природу, то, конечно, у них загораются глаза от восторга, от понимания того, что сегодня это реально. Для них это звучит как научная фантастика.

Для таких людей нейрогенетическое исследование позволяет сделать персонифицированный протокол лечения, подобрать самые эффективные для данного пациента препараты, исходя из генетического материала. Если раньше с помощью лабораторных исследований можно было выявить чувствительность организма к антибиотику, то сейчас можно сразу же выявить чувствительность к нейролептикам и антидепрессантам.

Другая многочисленная категория - это дети и подростки. Любой родитель хочет понять, как не навредить ребенку, как ему помочь раскрыть природные способности и правильно сориентировать относительно будущей профессии.

Третья популярная категория – это люди, которые здоровы, но увлечены самопознанием, интересуются возможностями нашего мозга. Это, так называемые, биохакеры – энтузиасты в области исследований молекулярной биологии. Появилось даже такое направление как нейрохакинг, объединяющий практики, направленные на улучшение работы мозга, памяти, раскрытие потенциальных возможностей организма. Как бы мы иронично к этому ни относились, но нейрохакинг преследует прикладную задачу по развитию сверхспособностей. И здравое зерно здесь присутствует, так как, не понимая генетических особенностей конкретного человека, очень трудно что-то кардинально изменить. Ведь то, что помогло соседу, тебе почти наверняка не поможет.

Есть еще интересное направление, связанное с групповым взаимодействием. Простой пример, молодая пара решила создать семью. Зная генетический психотип каждого из партнеров, можно спрогнозировать, будут ли проблемы у них в будущем или нет, и даже спроектировать, насколько долговечным будет такой союз.

Этот же принцип неплохо работает, когда речь идет о необходимости подбора эффективной команды для бизнес-структуры. Зная, какие психотипы лучше всего взаимодействуют друг с другом, можно сформировать сильную команду с отличной внутренней коммуникацией и для коммерческих проектов, и для научных, и для творческих.

- Получается, что все мы делимся на определенные психотипы?

- Совершено верно. Пока на основе психогенетики выделено восемь психотипов: Стремящийся, Авантюрист, Осторожный, Дипломат, Системный, Увлеченный, Воин, Критик. Но деление это, конечно, условное.

Психотипы можно сравнить со знаками Зодиака, у которых есть свой набор характеристик. С той лишь разницей, что психотипы гораздо ближе к правде, так как это то, что человеку изначально дала природа, и что можно выявить путем научного исследования. То, как на нас влияют звезды, остается дискуссионным вопросом, а вот то, что гены формируют нашу личность, сегодня является константой.

- Чем психотипы отличаются друг от друга?

- Деление на различные типы строится на анализе трех нейромедиаторов – серотонин, дофамин и норадреналин. Если не углубляться в профессиональные тонкости, то нейромедиаторы – это биологически активные химические вещества, с помощью которых происходит передача электрохимических импульсов внутри нашего мозга. В наших исследованиях чаще всего встречаются такие психотипы как Авантюрист, Стремящийся и Воин. Например, у Воина высокий уровень дофамина и норадреналина, что выражается в ярком проявлении лидерских качеств и высоком уровне эмоциональности, но низкий уровень серотонина.

Дефицит серотонина приводит к более слабому уровню защиты от стресса. Такой человек может испытывать необъяснимую тревогу, страдать от депрессии, легко раздражается, ему трудно сохранять сдержанность.

Он склонен агрессивно реагировать даже, если ему случайно наступили на ногу. У него проявляется склонность к негативным мыслям, он способен заниматься самобичеванием. Когда уровень серотонина высокий, человек не испытывает ни тревоги, ни депрессии.

Соответственно, если мы определяем у ребенка психотип с дефицитом серотонина, мы рекомендуем родителям выбирать кружки и спортивные секции с минимальной психоэмоциональной нагрузкой, чтобы избежать травмирующих ситуаций. То, что может привести к психологическому срыву у ребенка-Воина, совершенно не повредит Стремящемуся, которого, напротив, нужно максимально нагружать, так как у него высокий уровень и серотонина, и дофамина, и норадреналина.

- Другими словами, определение психотипа позволяет выработать конкретную программу действий по снижению негативных моментов, связанных с дефицитом одного или нескольких нейромедиаторов?

- Конечно. Причем эта программа распространяется на то, какими продуктами лучше питаться, какой вид спорта выбрать, какие биологически активные добавки или лекарства нужно принимать. Фактически речь идет о комплексной коррекции всего образа жизни, позволяющей принципиально улучшить свое физическое, эмоциональное, ментальное состояние. Порой человек получает ответы на вопросы, на которые он уже отчаялся найти ответы. С помощью этого механизма можно человека, долгое время страдающего от депрессии, достаточно быстро из нее вывести.

- Когда мы говорим о хорошей сочетаемости психотипов, скажем, в супружестве или на работе, то какие закономерности замечены? Кто хорошо коммуницирует друг с другом?

- Эта область еще только разрабатывается. Но есть наблюдения, подтверждающие, что лучше, когда в паре объединяются разные дополняющие друг друга психотипы. Человеку с низким уровнем серотонина лучше бы найти партнера с высоким серотонином. Предположим, что он и она относятся к Воинам. В этой семье гарантировано будут ссоры, высокий уровень раздражения, пара будет тяжело проходить через стрессы и неприятности, им будет сложно примириться с несовершенством друг друга. Если речь идет о Стремящемся и Авантюристе или Стремящемся и Дипломате, то у такой пары намного больше шансов создать счастливый брак, так это взаимодополняющее сочетание.

- А вы себя тестировали?

- Конечно.

- И?.. Вам удалось что-то прояснить самому себе?

- Больше того, результаты тестирования заставили меня изменить образ жизни. Я увидел, откуда растут некоторые мои проблемы. У меня сниженная активность дофаминовой системы, что приводит к перееданию. Я и раньше это замечал, но теперь понимаю причины и знаю, как предложить организму другой источник восполнения дофамина. Поднимать уровень дофамина не обязательно с помощью пищи. Его можно повысить, слушая музыку или занимаясь медитацией.

Фактически мы замещаем нехорошую зависимость хорошей, точнее полезной. При низком серотонине более полезно заниматься упражнениями с коротким временем выполнения, но высокой силовой нагрузкой. А для человека с низким уровнем дофамина лучше переключиться на бег, плавание, ходьбу, лыжи.

Безусловно, помимо генетики, на нас влияет окружение, социальная среда, профессия и множество других факторов. Случается, что генетический тест просто идеальный, а человек страдает от плохого эмоционального самочувствия. В этом случае необходимо активнее заниматься психотерапией. Другой вариант: генетика – не очень благополучная, а человек чувствует себя замечательно. Это говорит о том, что внешняя среда, образ жизни скомпенсировали врожденные дефекты. Это внушает надежду. Генетика – это еще не приговор, ее при необходимости можно «подправить» в направлении к более гармоничному мироощущению.

Значимость нейрогенетического отчета состоит в том, что не просто расширяет наш кругозор, а позволяет на практике радикально улучшить качество жизни, сделать ее более яркой, гармоничной, насыщенной. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.