Безвременно скончался известный в Карелии журналист

Не стало журналиста Дмитрия Макова, хорошо известного множеству читателей Карелии. Он умер в 57 лет, сообщает издание МК.

Дмитрий скончался после того, как ему сделали операцию в БСМП. Причина смерти не уточняется.

Журналист работал во многих изданиях Карелии, а в последние годы жизни был директором «Дорожного радио» в Петрозаводске.

Прощание с журналистом состоится в пятницу, 29 декабря, 12.00 в зале №1 на улице Вольная,4 в Петрозаводске. // фото: freepik.com