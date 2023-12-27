Кондуктор в Петрозаводске помог вернуться домой 8-летней пассажирке

Вечером 26 декабря в троллейбус № 3 В Петрозаводске на остановке «ТЦ Кей» зашла 8-летняя девочка. Оказалось, она перепутала маршруты, сообщили в ПМУП «Городской транспорт».

Благодаря кондуктору Дмитрию Ковылину малышка не заблудилась. Он поговорил с юной пассажиркой и выяснил, что ей нужно на Кукковку, а она села в троллейбус не того маршрута.

Девочка очень расстроилась. Кондуктор по телефону связался с ее родственниками и на обратном пути на остановке «Проспект Александра Невского» передал малышку родителям.

После этого центральному диспетчеру поступила благодарность от папы девочки. //фото: «Петрозаводск говорит»