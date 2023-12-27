27 декабря 2023, 14:41
Общество

ФАПы дополнили оборудованием для оказания первой помощи

Прокуратура Сегежского района выявила нарушения во время проверки, их устранили

В Сегежском районе прокуратура проверила фельдшерско-акушерские пункты.

Оказалось, что не везде были медицинские укладки для оказания первой врачебной помощи в различных ситуациях. Это является нарушением прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи.

Надзорный орган внес представления. В результате теперь все фельдшерско-акушерские пункты оснащены оборудованием, необходимым для оказания первой помощи. // фото freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
прокуратура
ФАП
первая помощь
Сегежский район