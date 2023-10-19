Силовики за день дважды выезжали в один бар Олонца

Сотрудники бара в Олонце в среду, 18 октября, вынуждены были дважды нажать тревожную кнопку. В заведении буянили посетители, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Когда прибыл наряд, администратор сообщил, что 32-летний житель Петрозаводска, оскорблял персонал, разбил посуду, испортил мебель и провоцировал драку с окружающими.

Позднее росгвардейцы вновь выехали по тревоге в это же развлекательное заведение. Оказалось, что 31-летний гость намеренно разбил посуду.

А в одном из магазинов Петрозаводска пьяный 47-летний мужчина громко матерился и выпрашивал деньги у окружающих. Всех нарушителей задержали и передали полиции. // фото: Росгвардия