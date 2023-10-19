19 октября 2023, 10:41
Пожилой мужчина погиб на трассе «Кола», его сбил водитель на BMW
Погибшим на магистрали в Ленобласти оказался 75-летний мужчина
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 18 октября на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области.
Водитель на автомобиле BMW двигался в сторону Мурманска. В какой-то момент на дороге возник пешеход. По сообщению издания «Фонтанка», 75-летний мужчина пересекал магистраль вне зоны пешеходного перехода.
Полученные в результате автонаезда травмы оказались смертельными. Обстоятельства аварии устанавливаются. // фото unsplash.com/ scott rodgerson