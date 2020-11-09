Сильный ветер в ближайшие часы обрушится на Карелию

В МЧС предупреждают жителей и гостей Карелии об ухудшении погодных условий уже в ближайшие часы.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», с 14-17 часов 9 ноября местами по Карелии, преимущественно по центральным и южным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы. (фото newstula.ru)