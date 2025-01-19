Сильный ветер снова обрушится на Карелию

В МЧС Карелии, на данные Карельского Гидрометцентра, предупредили об ухудшении погодных условий 20 января. В этот день в республике ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 15-18 метров в секунду.

Сильный ветер может затронуть несколько территорий региона, включая Петрозаводск, Костомукшу, Беломорский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский округа.

Также под воздействие непогоды могут попасть Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы.

Напомним, что накануне в Сортавале ураганный ветер уже повалил деревья в городском парке. // фото: unsplash.com