19 января 2025, 14:47
Сильный ветер снова обрушится на Карелию
МЧС Карелии предупреждает о сильном ветре в республике 20 января
В МЧС Карелии, на данные Карельского Гидрометцентра, предупредили об ухудшении погодных условий 20 января. В этот день в республике ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 15-18 метров в секунду.
Сильный ветер может затронуть несколько территорий региона, включая Петрозаводск, Костомукшу, Беломорский, Питкярантский, Суоярвский, Сегежский и Сортавальский округа.
Также под воздействие непогоды могут попасть Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский районы.
Напомним, что накануне в Сортавале ураганный ветер уже повалил деревья в городском парке. // фото: unsplash.com