Сильный ветер обрушится на Карелию

О неблагоприятном явлении жителей и гостей республики предупреждает МЧС. По информации Карельского ЦГМС, во второй половине дня и вечером 16 февраля местами по Карелии, преимущественно по северным и западным районам, ожидается усиление юго-западного, южного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действием неблагоприятного явления могут оказаться Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В ведомстве отмечают, что есть вероятность возникновения ЧС. В министерстве также напомнили номера телефоном на случай беды: с мобильного телефона «112», о пожаре можно сообщить с мобильного по номеру «101», со стационарного телефона 01, телефон доверия МЧС 8(8142)79-99-99.