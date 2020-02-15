15 февраля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 15 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 15 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0-2.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, на северо-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0-5.
В Костомукше -3-7, переменная облачность, небольшой снег.
В Сегеже -1-5, пасмурно, без осадков.
В Сортавале 0-3, переменная облачность, возможен небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме.