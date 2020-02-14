Ночью в Карелии похолодает до -13

Завтра, 15 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-5, днем 0-2.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, на северо-западе местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, на севере местами до -13, днем 0-5.

В Костомукше -3-7, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -1-5, пасмурно, без осадков.

В Сортавале 0-3, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.