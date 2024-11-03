Сильный ветер и температура выше нормы – какую погоду обещают в ноябре

Холод в нашу республику гонит арктический воздух из Баренцева моря. Снег прогнозируют местами. Температура будет на 1-3 градуса ниже нормы. По ночам воздух будет остывать до -3, -8 градусов, при прояснениях до -12, а днем температура воздуха ожидается в пределах -4, +1.

Перемены ожидаются во второй половине следующей недели. И такая погода, возможно, сохранится до середины ноября.

Синоптики гидрометцентра обещают нам повышение температуры, усиление ветра. На севере возможные смешанные осадки. Температура будет на 2-4 градуса выше нормы. По ночам - от слабого минуса до плюсовых значений, днем +1, +6, по южным районам Карелии до +8. // фото «Петрозаводск говорит»