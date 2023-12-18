Сильный ветер и снег обрушатся на Карелию

Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. Во вторник республика окажется во власти непогоды. В регионе будет бушевать сильный ветер, пойдет обильный снег.

Днем 19 декабря местами, преимущественно по центральным и северным районам, ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, предупреждает ЕДДС со ссылкой на карельский ЦГМС. А с 14-17 часов местами, начиная с южных районов Карелии, усилится юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Под удар стихии попадет и Петрозаводск.

На прогностической карте предупреждений республика окрашена в «желтый» цвет. Предупреждение о снеге будет действовать до девяти часов утра 20 декабря, а о ветре – до двух часов дня 20-го числа. // фото «Петрозаводск говорит»