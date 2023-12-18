Стало известно, когда в Карелии закончится оттепель

Первая за эту зиму оттепель пришла в Карелию благодаря атлантическому циклону. Его фронтальный раздел пришел в регион в ночь на 17 декабря, рассказали в Гидрометцентре РК.

Теплый воздух с океана столкнулся с холодным антициклоном, поэтому начались снегопады. При этом тепло Атлантики принесло оттепель в южные районы Карелии.

На этой неделе в регионе будут температурные качели – сегодня слегка похолодает, днем во вторник снова ожидается потепление на большей части территории Карелии. Сугробы осядут, однако не растают.

Уже 21 декабря температура воздуха приблизится к норме: по южным районам она составит 3, -8 градусов, по северным будет -7, -13 градусов в течение суток.

Потом похолодание продолжится, 22–23 декабря ожидается -7, -12 градусов по южным районам республики и до -15, -20 градусов на севере. Днем температура воздуха не будет превышать -4, -9 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»