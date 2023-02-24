Сильных морозов в субботу в Карелии ждать не стоит

Завтра, 25 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами -15°С, днем -3, -8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -7-10, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -7-9, пасмурно, возможен небольшой снег.

В Сортавале -2-5, пасмурно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com