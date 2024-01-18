Сильных морозов в Карелии в пятницу ждать не стоит

Завтра, 19 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой снег, ночью метель. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -10, -12°С, днем -6, -8°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов снег, по восточной половине местами сильный, днем небольшой, местами умеренный. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем на севере северо-восточный, северный, на юге юго-западный, западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -9, -14°С, на севере местами -17,-22°С, днем -5, -10°С, на севере местами -10,-15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-17, пасмурно, снег.

В Сегеже -11-13, переменная облачность, снег.

В Сортавале -7-14, переменная облачность, в первой половине дня снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»