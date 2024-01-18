Снегопады накроют сегодня некоторые районы Карелии

Сегодня, 18 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха -9, -11°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшой снег, по юго-западный районам умеренный, местами сильный снег. Днем в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, порывистый сильный. Температура воздуха -8, -13°С, местами до -18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -16-24, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сегеже -13-20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале -7-8, пасмурно, вечером сильный снег.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»