Сильные снегопады и метели будут бушевать в Карелии

Облачная погода ожидается 2 февраля в Карелии. В большей части республики снег, по южным районам местами сильный, а отдельных районах метель, сообщили в Гидрометцентре РК.

На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха будет -1, -6°С в течение суток, ночью на севере местами до -10°С.

В Петрозаводске тоже облачная погода, сильный снег, метель. На дорогах сложная обстановка. Ветер северо-восточный умеренный, порывистый сильный. Температура воздуха ночью составит -2, -4°С, днем ожидается -1, -3°С. Атмосферное давление будет слабо расти. // фото: «Петрозаводск говорит»