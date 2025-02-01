Петрозаводск в ближайшее время засыплет снегом, он надвигается

Синоптики предупредили жителей Петрозаводска и Прионежского района о сильных снегопадах, которые обрушатся на регион в ближайшие выходные. По информации, опубликованной в сообществе «Погода Петрозаводска и Карелии», причиной неблагоприятных условий станет «снежный эффект озера».

Онего не успело покрыться льдом, что привело к образованию облаков с обильными осадками, которые ветер направляет на сушу. Первые снегопады начнутся 1 февраля около 18:00 и продлятся вплоть до 3 февраля.

Помимо интенсивных осадков, ожидается метель. Из-за порывистого ветра снежный покров распределится неравномерно, что может существенно осложнить ситуацию на дорогах.

После снегопадов в регион придет резкое похолодание. По прогнозам, уже в ночь на 4 февраля температура воздуха может опуститься до -20 градусов и ниже. // фото: «Петрозаводск говорит»