01 февраля 2025, 08:30
Немного подморозит сегодня в Карелии
Осадки ожидаются в ряде районов республики в первый день февраля
Сегодня, 1 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -6°С в течение суток.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-6, облачно, снег.
В Сегеже -2-4, пасмурно.
В Сортавале -1-3, пасмурно.
Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»