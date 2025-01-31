До минус 10 градусов похолодает в Карелии в субботу

Завтра, 1 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на севере местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северо-западный слабый, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, -6°С в течение суток, ночью на севере до -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-6, облачно, снег.

В Сегеже -2-4, пасмурно.

В Сортавале -1-3, пасмурно.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»