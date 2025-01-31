Новый рекорд в Петрозаводске, предыдущий продержался 36 лет

Новый температурный рекорд установлен в Петрозаводске. Предыдущее погодное достижение продержалось 36 лет.

Самым теплым днем января стало 30-е число, рассказали синоптики. Максимальные температуры воздуха по Карелии составили +2, +5 градусов, только на крайнем севере, в Лоухском районе температура была отмечена небольшим минусом.

В Петрозаводске температура составила +3,8 градусов, это на 0,7 градуса выше, чем была температура 30 января 1989 года, тогда воздух прогрелся до отметки +3,1.

Ранее синоптики рассказали о погоде на начало февраля. // фото «Петрозаводск говорит»