Сильные ливни надвигаются на Карелию

Сильные дожди прольются 1 июля над Карелией. Ливни ожидаются преимущественно по западным и северным районам республики, предупредили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели посоветовали быть осторожнее, не подходить к рекламным щитам и закрепленным слабо конструкциям.

При обильных осадках лучше воздержаться от прогулок, надо переходить дорогу лишь в установленных местах, так как что во время сильного дождя видимость снижается.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные условия и не превышать скорость. // фото: «Петрозаводск говорит»