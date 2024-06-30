30 июня 2024, 15:46
Сильные ливни надвигаются на Карелию
Жителей республики попросили быть осторожнее
Сильные дожди прольются 1 июля над Карелией. Ливни ожидаются преимущественно по западным и северным районам республики, предупредили в региональном ГУ МЧС.
Спасатели посоветовали быть осторожнее, не подходить к рекламным щитам и закрепленным слабо конструкциям.
При обильных осадках лучше воздержаться от прогулок, надо переходить дорогу лишь в установленных местах, так как что во время сильного дождя видимость снижается.
Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения, учитывая погодные условия и не превышать скорость. // фото: «Петрозаводск говорит»