30 июня 2024, 08:30
Летний зной сегодня в Карелии уйдет, но будет достаточно жарко
Прогноз погоды на воскресенье дали синоптики
Сегодня в Карелии ожидается переменная облачность, сильного зноя не будет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Днем будет преимущественно без осадков, ветер задует юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем составит +20,+25 градусов.
В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ветер будет юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +22, +24 градуса. // фото «Петрозаводск говорит»