Летний зной сегодня в Карелии уйдет, но будет достаточно жарко

Сегодня в Карелии ожидается переменная облачность, сильного зноя не будет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем будет преимущественно без осадков, ветер задует юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем составит +20,+25 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ветер будет юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха днем ожидается +22, +24 градуса. // фото «Петрозаводск говорит»