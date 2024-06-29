Знойная погода в Карелии сменится жаркой

В воскресенье, 30 июня, в Карелии ожидается переменная облачность, сильного зноя не будет. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +12, +17 градусов, днем будет +20,+25 градусов.

В Петрозаводске тоже переменная облачность, но без осадков. Ветер будет юго-западный и западный умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +15, +17 градусов, днем будет +22, +24 градуса. // фото: unsplash.com