Жара, гроза и ливни ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 29 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +28, +30°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер южных направлений, при грозе местами порывистый сильный. Температура воздуха +27,+32°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +28, переменная облачность, вечером дождь с грозой.

В Сегеже до +27, переменная облачность, вечером дождь.

В Сортавале до +26, ясно, вечером возможен небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»