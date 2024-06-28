До 32 градусов жары ожидается в субботу в Карелии

Завтра, 29 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +28, +30°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Ветер южных направлений ночью слабый, днем при грозе местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +27,+32°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +28, переменная облачность, вечером дождь с грозой.

В Сегеже до +27, переменная облачность, вечером дождь.

В Сортавале до +26, ясно, вечером возможен небольшой дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»