Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии

Карелия окрашена в «желтый» цвет из-за грозы, ветра, дождя и паводка. О возможном ухудшении погоды предупреждают в гидрометцентре.

29 июня в Карелии прогремят грозы, может усилиться ветер. Вдобавок местами могут пройти ливни.

Предупреждение будет действовать до девяти часов вечера субботы. Предупреждение о паводке касается Юшкозерского водохранилища и реки Чирко-Кемь. // фото wirestock- freepik.com