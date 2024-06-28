28 июня 2024, 13:48
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карелии
Предупреждение будет действовать до вечера 29 июня
Карелия окрашена в «желтый» цвет из-за грозы, ветра, дождя и паводка. О возможном ухудшении погоды предупреждают в гидрометцентре.
29 июня в Карелии прогремят грозы, может усилиться ветер. Вдобавок местами могут пройти ливни.
Предупреждение будет действовать до девяти часов вечера субботы. Предупреждение о паводке касается Юшкозерского водохранилища и реки Чирко-Кемь. // фото wirestock- freepik.com