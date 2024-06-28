Жара выше 30 градусов накроет Петрозаводск

Грядущая суббота может стать самым жарким днем в Петрозаводске. Температура воздуха днем может перейти отметку в 30 градусов. На такой жаре не помешает головной убор, солнцезащитные средства и питьевая вода.

Днем 29 июня, по прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», воздух прогреется до +29, +31 градуса. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня из-за циклона «Яна» может пройти дождь и прогреметь гроза.

Свежее станет с воскресенья, но пока обойдется без вторжения холода. В ближайшее время днем в Петрозаводске будет до +23, +26 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»